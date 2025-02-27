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Царьград

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София Ситникова сменит спортивное гражданство и будет выступать за Италию

София Ситникова сменит спортивное гражданство и будет выступать за Италию

Федерация конного спорта России одобрила переход Софии Ситниковой в сборную Италии. Изменение, поддержанное всеми членами бюро, связано с санкциями Международной федерации конного спорта, ограничивающими выступления русских спортсменов на международной арене.

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