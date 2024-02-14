92% энергии в Бразилии добывается из возобновляемых источников энергии Министр горнодобывающей промышленности и энергетики южноамериканской страны выступил с обращением, рассказав о надежности энергетической системы, подчеркнув, что более 90% всей энергии в Бразилии добывается из возобновляемых источников энергии.