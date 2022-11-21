Starhit.ru — сайт о жизни звезд и не только!

986 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Светлана Огнева
    ЖИЗНЬ ПОБИЛА? ПИТЬ НАДО МЕНЬШЕ,МАДАМ!От Ирины Отиевой ...
  • Mike х
    3,14zdec filmu«О, тепленькая по...
  • Svetlana Kuzmina
    Светлана - вы лучшая! С удовольствием смотрю все передачи с вашим участием. Хорошо, что вы не обращаете внимание на з...Зейналова: «Фанат...

Сделавшая аборт в 16 Гулькина: «Если бы дочь в таком же возрасте забеременела, я сказала бы: «Рожай!»

Сделавшая аборт в 16 Гулькина: «Если бы дочь в таком же возрасте забеременела, я сказала бы: «Рожай!»

Первой любовью солистки группы «Мираж» стал 17-летний Сергей Серафимов. Подростки познакомились в метро, вскоре симпатия переросла в сильные чувства.

Вернуться к статье
80K мнений525 репостов

Картина дня

наверх