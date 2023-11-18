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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Наместников сделал 2 передачи в матче с «Баффало» и стал 2-й звездой. У него 1+7 в 16 играх

Наместников сделал 2 передачи в матче с «Баффало» и стал 2-й звездой. У него 1+7 в 16 играх

Форвард «Виннипега» был признан второй звездой игры регулярного чемпионата НХЛ против «Сэйбрс» (3:2).

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