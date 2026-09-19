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«Русофобы»: новый фронт борьбы за Россию в информационном пространстве

«Русофобы»: новый фронт борьбы за Россию в информационном пространстве

«Русофобы»: новый фронт борьбы за Россию в информационном пространстве Елена ГалицкаяВ России появился проект, который призван систематизировать информацию о тех, кто открыто выступает против нашей страны, её граждан и её исторического пути.

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