«Русофобы»: новый фронт борьбы за Россию в информационном пространстве Елена ГалицкаяВ России появился проект, который призван систематизировать информацию о тех, кто открыто выступает против нашей страны, её граждан и её исторического пути.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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