ФСБ: задержанному жителю Донецка обещали $10 тысяч за теракт

Центр общественных связей ФСБ опубликовал видео с признательным показаниями задержанного жителя Донецка, который готовил по заданию СБУ теракт возле избирательного участка при массовом скоплении людей.
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