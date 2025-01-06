Почему волонтерство стало важно для страны: «Мы сила, которая сможет справиться с любыми ограничениями»

Помощь добровольцев давно стала неотъемлемой частью жизни общества. Волонтеры помогают в поисках пропавших людей, при экологических катастрофах, помогали во время пандемии, а сейчас объединяются для помощи фронту.
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