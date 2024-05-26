Иномарка насмерть сбила пешехода на МКАД и устроила массовую аварию

На внутренней стороне 44 километра МКАД 34-летняя женщина-водитель автомобиля «Тойота» совершила наезд на пешехода, это повлекло за собой столкновение с двумя другими машинами — «Газелью» и «Фольксвагеном».
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