Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 889 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Елкин
    Эх! Ещё бы эти прогнозы сбылись!!! А пока...ля-ля-ля!"Через 7 лет в СШ...
  • ninikooo Митусова
    В чем проблема? Домой- со всей семьей, детьми, женами и всеми родственниками. Одевайтесь , обувайтесь во что хотите. ..."Носить обувь из ...
  • Николай
    "...пяти ядерным бомбам..." - КАКИХ: 20 Кт, 5 Мт, 20 Мт, а м.б. 50 Мт!?"Через 7 лет в СШ...

"Через 7 лет в США случится супер извержение вулкана, мощностью в пять ядерных бомб". Разбираем прогноз учёных из США

"Через 7 лет в США случится супер извержение вулкана, мощностью в пять ядерных бомб". Разбираем прогноз учёных из США

ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Учёные из Штатов прогнозируют, что уже в 2032 году в США может произойти несколько мощнейших извержений вулканов, которые приведут к вулканической зиме.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Анатолий
Очередная утка для слабонервных.
Ответить
6 час.
Н
Николай
&quot;...пяти ядерным бомбам...&quot; - КАКИХ: 20 Кт, 5 Мт, 20 Мт, а м.б. 50 Мт!?
Ответить
4 час.
Владимир Елкин
Эх! Ещё бы эти прогнозы сбылись!!! А пока...ля-ля-ля!
Ответить
2 час.

Картина дня

наверх