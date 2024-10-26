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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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“Улицы оживают”: Автомобильный ААА-экшен от основателя Avalanche Studios обзавелся ...

“Улицы оживают”: Автомобильный ААА-экшен от основателя Avalanche Studios обзавелся ...

“Улицы оживают”: Автомобильный ААА-экшен от основателя Avalanche Studios обзавелся новыми скриншотамиКонкретных деталей об игре на данный момент мало, но студия подтвердила, что не делает игру по типу GTA, как ее описывают в СМИ, и не собирается конкурировать с серией Rockstar.

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