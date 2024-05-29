В сквере по Олонецкому проезду проведут подвижные игры

Самый продолжительный фестиваль столицы «Лето в городе. Все на улицу»! стартует 1 июня. В течение 100 дней он будет идти более чем на 600 площадках: в парках, скверах, на бульварах, набережных, на площадках «Московских сезонов».
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