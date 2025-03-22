Интервью Алексея Чумакова создало скандал, но его жена Юлия Ковальчук нашла что на это ответить одним словом Ольга БезродняяНа фоне недавних заявлений мужа, певца Алексея Чумакова, Юлия Ковальчук стала объектом внимания и обсуждения в социальных сетях.
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