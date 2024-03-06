Анастасия Ракова анонсировала применение новых роботов-хирургов при эндопротезировании

Роботы-хирурги помогают врачам в проведении операции В одной из больниц Москвы врачи начали применять новую роботическую хирургическую систему для распространенных хирургических вмешательств по эндопротезированию суставов.
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