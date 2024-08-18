Генерала Булгакова проверят на причастность к другим преступлениям

В рамках уголовного дела в отношении бывшего заместителя министра обороны России генерала армии Дмитрия Булгакова, который обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, правоохранительные органы намерены провести дополнительные проверки на предмет его возможной причастности к другим преступлениям, включая коррупцию и растрату.