Украинский комментатор опозорился в прямом эфире: его прогноз рассмешил всех

Оскорбил своих же.Товарищеский матч двух украинских команд из Тернопольской области вряд ли бы когда привлек внимание всего мира.
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