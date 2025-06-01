Врачи назвали лучшее время суток для дефекации организма

Уилл Булсевич, доктор медицины и гастроэнтеролог из Чарльстона, Южная Каролина, а также создатель проекта The Plant-Fed Gut и автор книги «Fiber Fueled», подчеркивает, что важнее не время, в которое происходит опорожнение кишечника, а его регулярность.