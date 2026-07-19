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Плющев об «Автомобилисте» при Кудашове: «Идет селекция. Расчет не на внутреннюю работу и организацию игры, а на подбор хоккеистов, которые должны дать результат. Посмотрим, как это будет»

Бывший тренер сборной России Владимир Плющев ответил на вопрос о том, прогрессирует ли « Автомобилист » после прихода тренера Алексея Кудашова .

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