Страна и люди
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Страна и люди

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Байден уронил и облизнул медаль на церемонии вручения наград

Байден уронил и облизнул медаль на церемонии вручения наград

Американский президент Джо Байден попал в очередную нелепую ситуацию. На этот раз во время церемонии вручения государственных наград в Пенсильвании глава государства не смог с первого раза прикрепить на лацкан пиджака женщины медаль «За гражданские заслуги».

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