Газарян заявил, что правление Стармера стало бесславным

Член Лейбористской партии Кир Стармер объявил об уходе с поста премьер-министра Великобритании. Король Карл III принял его мандат и передал полномочия новому главе правительства, бывшему мэру Большого Манчестера Энди Бернэму.
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