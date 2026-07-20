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Газарян заявил, что правление Стармера стало бесславным

Член Лейбористской партии Кир Стармер объявил об уходе с поста премьер-министра Великобритании. Король Карл III принял его мандат и передал полномочия новому главе правительства, бывшему мэру Большого Манчестера Энди Бернэму.

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