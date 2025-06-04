Ограда из солнечных панелей уже стоит дешевле деревянного забора. Считаем сколько электричества он даст

Alex Nемо

Вот прям интересно, а сколько милливатт электроэнергии выработает такой забор скажем в Красноярске, где солнца толком то и не видят? Мозги включать нужно!!! В Нью Йорке построили высотку с применением супер-пупер новых зелёных технологий и квартиры в ней стоили баснословно. Обычная трешка стоимость начиналась с 3 миллионов баксов! Её (высотку) даже не подключали к основной энергосистеме, поскольку согласно ТТХ и проекту вся необходимая энергия вырабатывалась за счет панелей на крыше, в облицовке здания, короче везде. Итог - в ноябре первого же года, после того как туда начали заселяться люди, вдруг обнаружилось что в доме не хватает мощности для даже просто поддержания внутренней температуры на приемлемом уровне. Вам как температура в спальне в 8-12 градусов, понравится? А в Декабре температура вообще опустилась до минусов. Подключить к городской системе энергоснабжения в срочном порядке не получилось - кабеля системы в том районе не рассчитаны на такое потребление, их для начала нужно поменять... Установить стандартные котлы для обогрева - нет помещений да и прокладка теплосетей в существующем здании дело ой как не дешёвое. Так что стоит эта заноза в небо в городе пустая, те кто купил там хаты плачут - остались без денег, строительная компашка видимо скоро обанкротится, потому как платить банкам уже не в состоянии по взятым кредитам. Покупать эту высотку, ну или оставшиеся квартиры с огромной скидкой, дураков не находится. Да и ведения работ по усилению энергосети тоже не наблюдается, в связи с отсутствием такой статьи при согласовании проекта здания... Так что образец бредовости идеи 100% зелёной энергетики без использования головы уже имеется!