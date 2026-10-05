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Шоу-бизнес: В 29 покорил 53-летнюю Марину Влади, крутил роман с Патрисией Каас и разрушил 3 брака: Кто родил единственную дочь Андрею Соколову

Шоу-бизнес: В 29 покорил 53-летнюю Марину Влади, крутил роман с Патрисией Каас и разрушил 3 брака: Кто родил единственную дочь Андрею Соколову

Его пронзительный взгляд с советских экранов в свое время сводил с ума миллионы женщин, заставляя учащенно биться сердца от экрана телевизоров по всей стране.

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