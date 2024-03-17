Гол Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Ванкувер»

«Вашингтон» на выезде обыграл лидера Западной конференции НХЛ. Ранним утром 17 марта в Ванкувере завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором лидер Западной конференции «Ванкувер Кэнакс» принимал «Вашингтон Кэпиталз».
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