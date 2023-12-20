В RSF не объяснили игнорирование гибели военкоров Максудова и Журавлева

РИАМО - 20 дек. Международная неправительственная организация «Репортеры без границ» (RSF) отказалась комментировать невключение в список журналистов, погибших на Украине в этом году, военкоров РИА Новости и ВГТРК Ростислава Журавлева и Бориса Максудова, сообщает РИА Новости.