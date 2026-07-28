«Супер» Эль-Ниньо может впервые поднять глобальную температуру выше 2°C к 2027 году

Главной причиной температурного скачка станет сочетание двух факторов: накопительного эффекта от выбросов парниковых газов и мощного климатического явления Эль-Ниньо — естественного цикла аномального нагрева поверхностных вод в центральной и восточной частях Тихого океана, который повышает температуру атмосферы по всей планете.