«Супер» Эль-Ниньо может впервые поднять глобальную температуру выше 2°C к 2027 году

Главной причиной температурного скачка станет сочетание двух факторов: накопительного эффекта от выбросов парниковых газов и мощного климатического явления Эль-Ниньо — естественного цикла аномального нагрева поверхностных вод в центральной и восточной частях Тихого океана, который повышает температуру атмосферы по всей планете.
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