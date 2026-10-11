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В Европе рассказали о публичной «казни» Зеленского

Своими словами о том, что Украине нужен новый президент, глава США Дональд Трамп устроил Владимиру Зеленскому «публичную казнь».

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