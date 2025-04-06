Олимпийская чемпионка Иванова: Овечкина уважают за то, что он россиянин

Российского хоккеиста Александра Овечкина, который выступает за клуб из НХЛ «Вашингтон Кэпиталз», уважают в США, потому что он россиянин, он обязательно забьет очередную шайбу в ближайшее время и побьет рекорд канадца Уэйна Гретцки.