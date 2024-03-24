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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Всеволод Комаров стал лучшим защитником-бомбардиром регулярки в QMJHL. У него 14+55 в 60 играх

20-летний россиянин набрал 69 (14+55) очков в 60 играх регулярного чемпионата-2023/24. Он играл за «Квебек» и «Драммондвилл».

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