Происшествия

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Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело по факту взрыва автомобиля в Луганске

Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело по факту взрыва автомобиля в Луганске

В ряде средств массовой информации сообщалось о покушении на руководителя представительства Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации, он получил ранение в результате взрыва его автомобиля.

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