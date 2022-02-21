Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело по факту взрыва автомобиля в Луганске

В ряде средств массовой информации сообщалось о покушении на руководителя представительства Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации, он получил ранение в результате взрыва его автомобиля.
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