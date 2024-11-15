Один из участков улицы Ильинской полностью открыли для движения машин

В Нижнем Новгороде на участке улицы Ильинской сняли ограничения для движения машин. Это коснулось отрезка от улицы Маслякова до улицы Новой, сообщает МКУ «Центр организации дорожного движения Нижнего Новгорода».
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