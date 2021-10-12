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Новый уровень украинской внутриполитической борьбы

Новый уровень украинской внутриполитической борьбы

На Украине при странных обстоятельствах умер народный депутат. Фамилия его была Поляков, ему было всего 33 года, на здоровье не жаловался, ничем особым не болел (по крайней мере, ни о чём подобном не пишут) и вдруг он умер в такси.

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