Дело о конфискации акций АО "ТОСК" и АО "ТСК" затягивается из-за новых жалоб

Ещё три жалобы на решение Октябрьского районного суда города Тамбова по делу о конфискации в пользу государства имущества тамбовского предпринимателя Евгения Свиридова, членов его семьи и доверенных ему лиц будет направлено в Тамбовский областной суд.
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