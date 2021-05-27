Конец Платошкина, как оппозиционера

Почему оппозиционер Николай Платошкин, выйдя из-под домашнего ареста и получив условный срок, дал большое интервью Антону Красовскому, журналисту самого прокремлевского, самого пропагандистского канала RT? Почему не Юрию Дудю, как это сделал Навальный, или любому другому, но оппозиционному? Я не сторонник Платошкина, но считаю его умным и грамотным историком и дипломатом, как к политику, к нему были претензии, которые после этого интервью, выросли многократно, вплоть до того, что вызывают сомнения, уж не завербовал ли его Кремль? Если кто не посмотрел интервью полностью, можете перейти по ссылке, но оно длиться более 2-х часов, здесь я вставил небольшой фрагмент на 8 с половиной минут.