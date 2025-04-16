Власти Поморья рассказали, как идет подготовка к 600-летию Соловецкой обители

АРХАНГЕЛЬСК, 16 апреля, ФедералПресс. В рамках подготовки к празднованию 600-летия первого монашеского поселения на Соловецком архипелаге из 164 запланированных к реставрации объектов отреставрировано семь объектов.
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