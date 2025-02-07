МУС вне закона: Трамп ввёл санкции против Международного уголовного суда Президент США ввёл санкции против Международного уголовного суда.
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МУС вне закона: Трамп ввёл санкции против Международного уголовного суда Президент США ввёл санкции против Международного уголовного суда.
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