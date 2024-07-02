Суд в Москве заочно арестовал экс-премьера Украины Гройсмана

Global Look Press/Maxym Marusenko/ZUMAPRESS.com Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего премьера Украины Владимира Гройсмана и экс-главу украинского МИД Павла Климкина, сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии