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"Этот мирок античеловечен: в нем невозможен поступок, невозможены подвиг и жертва, в нем нет места ничему высокому, достойному и святому. В нем нет места правде. В нем нет места русскому человеку."

"Этот мирок античеловечен: в нем невозможен поступок, невозможены подвиг и жертва, в нем нет места ничему высокому, достойному и святому. В нем нет места правде. В нем нет места русскому человеку."

Для либерально-русофобской публики наступили черные дни. Что их больше всего возмущает, раздражает, бесит? Менее всего их волнует война как таковая, зло, несправедливость, им совершенно безразлична Украина.

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Комментарии
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v
viach
Про мирок. Пусть думают те, кому он нужен, но  ТОЛЬКО  за границей!
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8 час.
ИО
Игорь Овчаренко
Так это мир картавых ,кучерявых,  - это мир жидов. Ему не место в России.
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8 час.

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