В Архангельске простились с росгвардейцем, погибшим при задержании члена шаманинской ОПГ

Церемония прощания состоялась в центре "Патриот" в Архангельске.В Архангельске во вторник, 9 апреля, состоялась церемония прощания с бойцом Росгвардии майором полиции Армемом Краевым, который погиб во время задержания одного из членов шаманинской ОПГ.