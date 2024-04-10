В Архангельске простились с росгвардейцем, погибшим при задержании члена шаманинской ОПГ

Церемония прощания состоялась в центре "Патриот" в Архангельске.В Архангельске во вторник, 9 апреля, состоялась церемония прощания с бойцом Росгвардии майором полиции Армемом Краевым, который погиб во время задержания одного из членов шаманинской ОПГ.
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