Spotify сокращает доступ разработчиков к нескольким своим рекомендательным функциям

Spotify больше не будет разрешать разработчикам, создающим сторонние приложения с помощью своего веб-интерфейса API, получать доступ к некоторым функциям платформы потокового воспроизведения музыки, таким как рекомендации песен и исполнителей, объявила компания в блоге для разработчиков в среду.