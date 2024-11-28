Spotify сокращает доступ разработчиков к нескольким своим рекомендательным функциям

Spotify больше не будет разрешать разработчикам, создающим сторонние приложения с помощью своего веб-интерфейса API, получать доступ к некоторым функциям платформы потокового воспроизведения музыки, таким как рекомендации песен и исполнителей, объявила компания в блоге для разработчиков в среду.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии