Хага заменит Тириль Венг в классическом масс-старте на 30 км на этапе Кубка мира в Осло

Норвежская лыжница Рагнхиль Хага заменит соотечественницу Тириль Венг в сегодняшнем масс-старте на 30 км классическим стилем на этапе Кубка мира в Осло.

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