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Перейра намекнул на трилогию с Адесаньей: «Хочу взять пояс в 93 кг и вернуться к незаконченному делу»

«План у меня такой: сейчас я сфокусирован на этом дивизионе. Я хочу взять пояс, стать чемпионом, и затем вернуться к незаконченному делу», – сказал полутяжеловес UFC Алекс Перейра.

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