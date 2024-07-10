У летучих лисиц впервые выявили способность впадать в оцепенение

При сокращении доступной пищи и похолодании зимой некоторые млекопитающие и птицы практикуют торпор — очень глубокий сон, при котором замедляется дыхание и сердцебиение, температура тела и скорость метаболизма резко снижаются.
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