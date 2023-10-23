temapenza
Главное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

temapenza

34 подписчика

Свежие комментарии

Сергей Балакин определил ключевую задачу реформы транспорта в Пензе

Глава министерства цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области Сергей Балакин отметил главную задачу транспортной реформы в Пензенской городской агломерации – обеспечить удобные и понятные маршруты для пассажиров.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх