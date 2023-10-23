Сергей Балакин определил ключевую задачу реформы транспорта в Пензе

Глава министерства цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области Сергей Балакин отметил главную задачу транспортной реформы в Пензенской городской агломерации – обеспечить удобные и понятные маршруты для пассажиров.
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