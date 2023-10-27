Путин: «Роскосмосу» надо подумать над оказанием платных услуг

Глава России был неприятно удивлён зарплатой специалистов в этой отрасли. Владимир Путин провёл встречу с молодыми учёными и специалистами в космической отрасли на территории ракетно-космической корпорации «Энергия» в подмосковном Королёве.
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