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22 примера гениального дизайна, который приносит пользу окружающим

22 примера гениального дизайна, который приносит пользу окружающим

Каждому человеку важен комфорт, удобство и безопасность. И как замечательно, что некоторые дизайнеры смогли объединить эти качества в повседневных предметах! Такие мелочи, зато как избавляют людей от лишних забот.

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