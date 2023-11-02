Флеболог Волков рассказал, можно ли раз и навсегда вылечить варикоз

Варикозное расширение вен чаще всего возникает в области ног. Если в начальной стадии изменения едва видны, то по мере того, как болезнь прогрессирует, многие люди вынуждены скрывать внешние изменения под одеждой, ограничивать себя в определенных радостях жизни.
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