Флеболог Волков рассказал, можно ли раз и навсегда вылечить варикоз

Варикозное расширение вен чаще всего возникает в области ног. Если в начальной стадии изменения едва видны, то по мере того, как болезнь прогрессирует, многие люди вынуждены скрывать внешние изменения под одеждой, ограничивать себя в определенных радостях жизни.