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ДумаТВ

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Вячеслав Володин поздравил Алексея Нечаева с днем рождения

Вячеслав Володин поздравил Алексея Нечаева с днем рождения

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин поздравил руководителя фракции «Новые люди» Алексея Нечаева с днем рождения.

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