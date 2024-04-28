«Единая Россия» поздравила медиков скорой помощи с профессиональным праздником

28 апреля, в День работника скорой медицинской помощи депутат Тульской областной Думы Марина Белькова и член президиума регионального политсовета «Единой России» Павел Астафьев вместе активистами «Молодой Гвардии» встретились с коллективом районной подстанции скорой помощи.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии