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Филолог Прокудина: «3 сентября» превратилось в устойчивый культурный код

Филолог Прокудина: «3 сентября» превратилось в устойчивый культурный код

Эксперт по речевому влиянию, кандидат филологических наук Ольга Прокудина рассказала, что фраза «3 сентября» со временем превратилась в устойчивый культурный код, который многие автоматически связывают с песней Михаила Шуфутинского.

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