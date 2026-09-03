Филолог Прокудина: «3 сентября» превратилось в устойчивый культурный код

Эксперт по речевому влиянию, кандидат филологических наук Ольга Прокудина рассказала, что фраза «3 сентября» со временем превратилась в устойчивый культурный код, который многие автоматически связывают с песней Михаила Шуфутинского.
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