«Неблагодарный, лживый коротышка»

В США Зеленского стирают в пыль Глава ОП Украины Ермак и посол Украины в США Маркарова «чуть не плакали», покидая Белый дом после скандала в Овальном кабинете, умоляя американцев возобновить переговоры, рассказал советник президента США Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц.
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