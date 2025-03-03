«Неблагодарный, лживый коротышка»

Театр абсурда
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Театр абсурда

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Комментарии
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ВИ
Василиса Иванова
Именно такой мерзавец зеленский нужен был англии для войны с Россией
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21 час.
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