Назван срок, когда средний размер пенсии в России приблизится к 30 тысячам рублей

Средний размер страховой пенсии по старости в России в 2027 году может превысить 29 тысяч рублей. Об этом журналистам РИА Новости заявил профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.
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