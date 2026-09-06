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Назван срок, когда средний размер пенсии в России приблизится к 30 тысячам рублей

Назван срок, когда средний размер пенсии в России приблизится к 30 тысячам рублей

Средний размер страховой пенсии по старости в России в 2027 году может превысить 29 тысяч рублей. Об этом журналистам РИА Новости заявил профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

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